Bundesliga: Hamburger SV schlägt Gladbach

Zum Auftakt des 9. Spieltags der Bundesliga hat der Hamburger SV Borussia Mönchengladbach mit 3:1 besiegt und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start und gingen durch einen sehenswerten Distanzschuss von Miro Muheim früh in Führung (11. Minute). Gladbach blieb jedoch gefährlich und kam kurz vor der Pause durch Joe Scally (44.) zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel gerieten die Gäste zusätzlich in Schwierigkeiten: Ko Itakura sah in der 49. Minute nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte. Der HSV nutzte die Überzahl und ging durch Shafiq Nandja, der nach Vorarbeit von Grönbaek traf, in der 60. Minute erneut in Führung. Zehn Minuten später sorgte Grönbaek mit einem fulminanten Schuss für das 3:1.

In der Schlussphase versuchte Gladbach noch einmal zurückzukommen. Die größte Möglichkeit vereitelte HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes in der 88. Minute mit einer starken Parade gegen Florian Neuhaus. Hamburg brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit und feierte einen wichtigen Heimerfolg.