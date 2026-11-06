Vermisster 68-Jähriger aus Erlangen wohlbehalten angetroffen

Der seit Freitagvormittag (6. November 2026) vermisste Norbert H. aus Erlangen ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 68-Jährigen wurde widerrufen.

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