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Günzburg: Zwei Tatverdächtige nach Durchsuchungen in Haft

Günzburg: Zwei Tatverdächtige nach Durchsuchungen in Haft
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei Durchsuchungen im Landkreis Günzburg haben Ermittler Cannabis, Kokain, Amphetamin, Waffen und Datenträger sichergestellt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen und nach dem Erlass von Haftbefehlen in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittler durchsuchten am frühen Mittwochmorgen, 4. November 2026, mehrere Wohnungen im Landkreis Günzburg. Vorausgegangen waren umfangreiche und zeitintensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm wegen des Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

In den durchsuchten Objekten fanden die Beamten eine illegale Aufzuchtanlage für Cannabis und weitere Cannabisprodukte. Außerdem stellten sie Kokain im niedrigen dreistelligen Grammbereich, geringe Mengen Amphetamin, mehrere Mobiltelefone und Datenträger, verbotene Schlagringe, eine Schreckschusswaffe sowie einen Geldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich sicher.

Ermittlungen gegen sieben Tatverdächtige

Im Rahmen des Einsatzes wurden auch Objekte in Augsburg und Göppingen durchsucht. Dabei unterstützten Beamte der Polizeipräsidien Schwaben Nord und Ulm. Insgesamt wird gegen sieben deutsche Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 34 Jahren ermittelt. Unter ihnen sind fünf Männer und zwei Frauen.

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Ein 20-Jähriger und ein 29-Jähriger wurden vorläufig festgenommen. Beide wurden am Donnerstag, 5. November 2026, dem Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ die von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Anschließend wurden die beiden Männer in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Straubing: 22-Jähriger nach Drogenhandelsverdacht in Haft

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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