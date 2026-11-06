Polizeibericht Augsburg und Region vom 6. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Präventionstheater „Lug und Betrug“ in Aichach

Aichach – Der Katholische deutsche Frauenbund und die Katholische Erwachsenenbildung veranstalten in Kooperation mit dem „Neuen Theater Mering“ und der Kriminalpolizei Augsburg ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema „Lug und Betrug“. Wann: Mittwoch (02.12.2026), 15.00 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) Wo: Pfarrzentrum Haus Sankt Michael, Schulstr. 8 in 86551 Aichach Von der Theatergruppe werden in der rund zweistündigen Veranstaltung interessierten Besuchern anschaulich die verschiedenen Maschen der Täter dargestellt. Dabei gibt es auch Tipps von anwesenden Polizeibeamten, wie man sich vor diesen schützen kann. Der Besuch der Theatervorstellung ist kostenlos.

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Innenstadt – Am Donnerstag (05.11.2026), gegen 11.45 Uhr, kam es in der Sebastianstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Autofahrerin übersah eine rote Ampel und fuhr über die Haltelinie. Dabei kollidierte sie mit einem 59-jährigen Autofahrer, der gerade in die Sebastianstraße einbiegen wollte. Die 74-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Auch der 59-jährige Mann wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 74-Jährige. Die 74-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 59-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am Donnerstag (05.11.2026), gegen 16.30 Uhr, kam es in der Fuggerstraße zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes griff ein 23-Jähriger einen Polizeibeamten unvermittelt körperlich an. Im weiteren Verlauf hielt der Beamte den 23-Jährigen fest, welcher daraufhin Widerstand leistete. In Folge dessen brachte der Beamte den 23- Jährigen zu Boden. Hier biss der 23-Jährige den Beamten. Zudem beleidigte der 23- Jährige die eingesetzten Beamten. Der Beamte wurde leicht verletzt. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem Marihuana sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen. Der 23-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – Am Donnerstag (05.11.2026), gegen 13.45 Uhr, beschädigten zwei bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Max-Reger-Straße. Die beiden bislang unbekannten Täter zündeten einen Böller in einem Zigarettenautomaten. Durch die Detonation wurde der Automat beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Hochzoll – Am Donnerstag (05.11.2026), gegen 19.45 Uhr, war ein 44-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen und ohne Fahrerlaubnis in der Höfatsstraße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten einen Joint fest. Bei weiterer Durchsuchung fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel auf. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Methamphetamin. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 44-Jährigen und stellten die Betäubungsmittel sicher. Zudem ist der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz gegen den 44-Jährigen. Der 44-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Oberhausen – Am Donnerstag (05.11.2026), gegen 09.45 Uhr, entwendete eine 43- Jährige im Beisein eines bislang unbekannten Täters Ware aus einem Bauhaus in der Donauwörther Straße. Die 43-Jährige entwendete mehrere Gegenstände aus einem Regal und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Der unbekannte Täter entfernte sich mit einem Fahrzeug. Der Beuteschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 43-jährige Frau und den bislang unbekannten Täter. Die 43-jährige Frau besitzt keine Staatsangehörigkeit (staatenlos).

Kriminalpolizei ermittelt nach Raub

Kriegshaber – Am Donnerstag (05.11.2026), gegen 21.30 Uhr, griffen zwei bislang unbekannte Täter zwei 22-Jährige in der Hooverstraße an und entwendeten Bargeld anschließend deren Bargeld. Die beiden bislang unbekannten Täter kamen den beiden 22-Jährigen auf dem Gehweg entgegen und sprühten einem der 22-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Der zweite 22-Jährige flüchtete. Einer der bislang unbekannten Täter holte den 22- Jährigen ein, schlug diesen und entwendete in der Folge dessen Bargeld. Die beiden Täter entfernten sich in Richtung Madisonstraße. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die beiden 22-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Beuteschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, ca. 25 – 30 Jahre alt, südländische Erscheinung, ca. 180 cm groß, schwarzer Bart, schwarze Locken, dunkle evtl. schwarze Oberbekleidung, Cargo Jogginghose Täter 2: ca. 30 Jahre alt, südländische Erscheinung, braun-roter Bart, schwarze Cap, Cargo-Jogginghose Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen schweren Raubs gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen. Die 22-Jährigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Zusmarshausen / A8 / FR München – Am Donnerstag (05.11.2026), gegen 06.30 Uhr, kam es auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Zusmarshausen und Adelsried zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein 45-jähriger Autofahrer befuhr die A8 auf dem mittleren von drei Fahrspuren. Ein bislang Unbekannter befuhr mit seinem weißen Auto die rechte Fahrspur auf Höhe des 45-Jährigen. Der unbekannte Autofahrer setzte zum Überholen an, übersah dabei offenbar den 45-Jährigen und touchierte diesen. Der Unbekannte setzte die Fahrt anschließend fort, ohne sich als Unfallverursacher um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden liegt im niedrigen bist mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen. Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

VPI Donauwörth stellt wiederholt Tempoverstöße fest

Donauwörth – Am Mittwoch (04.11.26), gegen 12.00 Uhr, kontrollierten Beamte einen Sattelzug, nachdem dieser aufgrund seiner rasanten Fahrweise auf der B16 telefonisch bei der Polizei gemeldet wurde. Beim Auswerten der Daten des digitalen EG-Kontrollgeräts wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mehrmals die Geschwindigkeit massiv überschritten hatte. Der traurige Höchstwert des 41-Jährigen lag bei 95 km/h anstelle der erlaubten 60 km/h. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Nach Hinterlegung der Sicherheitsleistung konnte der Berufskraftfahrer seine Fahrt wieder fortsetzen. Der 41-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.