Polizei Schwaben-NordDonau-Ries

Donauwörth: Sattelzug mit 95 statt 60 km/h kontrolliert

Donauwörth: Sattelzug mit 95 statt 60 km/h kontrolliert
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein 41-jähriger Berufskraftfahrer ist bei Donauwörth mit einem Sattelzug kontrolliert worden, nachdem er auf der B16 deutlich zu schnell gefahren war.

Am Mittwoch, 4. November, gegen 12 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei die rasante Fahrweise des Sattelzugs telefonisch. Bei der Kontrolle werteten die Beamten die Daten des digitalen EG-Kontrollgeräts aus. Dabei stellten sie mehrere massive Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Der höchste gemessene Wert lag bei 95 km/h – erlaubt waren 60 km/h.

Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung ein. Nach deren Hinterlegung konnte der Berufskraftfahrer seine Fahrt fortsetzen. Der 41-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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