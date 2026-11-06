Schwerer Raub in Kriegshaber: Polizei sucht zwei Tatverdächtige

Zwei 22-Jährige sind am Donnerstagabend (5. November) in Augsburg-Kriegshaber angegriffen und leicht verletzt worden. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige erbeuteten Bargeld im oberen dreistelligen Bereich.

Gegen 21.30 Uhr kamen die beiden 22-Jährigen auf dem Gehweg der Hooverstraße den Unbekannten entgegen. Einer der Tatverdächtigen sprühte einem der Männer Pfefferspray ins Gesicht. Der andere 22-Jährige flüchtete zunächst, wurde jedoch von einem Täter eingeholt und geschlagen. Anschließend entwendete der Unbekannte dessen Bargeld.

Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen

Die beiden Unbekannten entfernten sich anschließend in Richtung Madisonstraße. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubs.

Der erste Tatverdächtige soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Er wird als Mann mit südländischer Erscheinung, schwarzem Bart und schwarzen Locken beschrieben. Zur Tatzeit soll er dunkle, möglicherweise schwarze Oberbekleidung und eine Cargo-Jogginghose getragen haben.

Der zweite Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt sein und eine südländische Erscheinung, einen braun-roten Bart, eine schwarze Kappe sowie eine Cargo-Jogginghose gehabt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die beiden verletzten Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Göggingen: Polizei sucht Zeugen nach brennenden Mülltonnen · Augsburg-Kriegshaber: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord