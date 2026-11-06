Hochzoll: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle in Augsburg-Hochzoll hat die Polizei am Donnerstagabend einen 44-jährigen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss gestoppt.

Der Mann war gegen 19.45 Uhr in der Höfatsstraße unterwegs. Die Beamten fanden zunächst einen Joint. Bei einer weiteren Durchsuchung entdeckten sie zusätzliche Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Methamphetamin.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte die Betäubungsmittel sicher. Gegen den 44-Jährigen wird unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

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