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Hochzoll: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Hochzoll: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Verkehrskontrolle in Augsburg-Hochzoll hat die Polizei am Donnerstagabend einen 44-jährigen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss gestoppt.

Der Mann war gegen 19.45 Uhr in der Höfatsstraße unterwegs. Die Beamten fanden zunächst einen Joint. Bei einer weiteren Durchsuchung entdeckten sie zusätzliche Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Methamphetamin.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte die Betäubungsmittel sicher. Gegen den 44-Jährigen wird unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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