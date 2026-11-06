Münchner Polizei meldet Unfälle, Festnahmen und Betrugsfälle

Bei einem Unfall in Laim ist ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. In Hohenbrunn wurden drei weitere Menschen leicht verletzt. Zudem berichtet die Münchner Polizei von mehreren Festnahmen, einem Schockanruf und Aktionstagen gegen Online-Anlagebetrug.

Schwerer Zusammenstoß in Laim

In Laim fuhr ein 14-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr mit einem E-Scooter frontal gegen ein Polizeifahrzeug und stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, missachtete mehrere Rotlichter und hatte kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug.

Polizeibeamte wollten den zunächst unbekannten Fahrer kontrollieren. Weil eine weitere Gefährdung unbeteiligter Fußgänger nicht ausgeschlossen werden konnte, stellten sie ihr uniformiertes Dienstfahrzeug in der Landsberger Straße gut sichtbar auf dem Geh- und Radweg ab. Der E-Scooter-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern prallte gegen das Fahrzeug.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 14-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der E-Scooter wurde total beschädigt, am Polizeifahrzeug und an einem geparkten Ford entstand leichter Schaden. Gegen den Jugendlichen wurden unter anderem Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

Drei Leichtverletzte bei Unfall in Hohenbrunn

An der Anschlussstelle Hohenbrunn kam es am Donnerstag gegen 9.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes-Kleintransporter und einem VW. Ein 45-Jähriger fuhr von der A 99 kommend zur Einmündung in die Putzbrunner Straße. Zeitgleich war dort ein 43-jähriger Münchner in Richtung Hohenbrunn unterwegs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der 45-Jährige nach rechts ab, obwohl er dem VW-Fahrer die Vorfahrt hätte gewähren müssen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Kleintransporter wurde in eine Grünfläche geschleudert. Der 45-Jährige, sein 33-jähriger Mitfahrer und der 43-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Festnahmen nach Diebstählen und Einbruch

In einem Hotel im Bereich Ramersdorf-Perlach beobachtete ein 37-jähriger Mitarbeiter am Donnerstag gegen 3 Uhr, wie zwei unbekannte Personen Lebensmittel aus einem Verkaufsstand in der Lobby entwendeten. Eine Person konnte der Mitarbeiter am Verlassen des Hotels hindern und die Polizei verständigen. Zwei weitere Personen hielten sich nach seinen Angaben an der Tür auf und flüchteten.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Einsatzkräfte die drei Geflüchteten im nahen Umfeld an. Bei ihnen befanden sich die entwendeten Lebensmittel. Festgenommen wurden ein 17-Jähriger, eine 18-Jährige und zwei 22-Jährige, alle mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München. Sie wurden wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

In der Sonnenstraße meldete ein Zeuge am Donnerstag gegen 23.15 Uhr, dass zwei Personen gewaltsam in ein Geschäft eingedrungen und etwas entwendet hätten. Die Polizei nahm eine 24-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen drückte sie die Schiebetür auf und nahm eine Brille im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Als Tatbeteiligter wurde ein 36-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland ermittelt. Beide wurden wegen des besonders schweren Diebstahls angezeigt und nach Sicherstellung der Brille sowie der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen.

Ein weiterer Tatverdächtiger wurde nach dem Diebstahl eines E-Scooters am Giesinger Bahnhof ermittelt. Ein 25-jähriger Münchner hatte den Scooter dort am Dienstagmorgen versperrt und am Abend dessen Fehlen bemerkt. Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 14 Uhr stellten Beamte fest, dass ein 37-jähriger Münchner mit dem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. Der E-Scooter wurde sichergestellt, der Mann vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Versuchter Wohnungseinbruch in Au-Haidhausen

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann über ein geöffnetes Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Au-Haidhausen. Die 31-jährige Mieterin befand sich in der Wohnung und traf den Eindringling im Flur. Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne neue Erkenntnisse. Es entstand weder Sach- noch Entwendungsschaden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Der Gesuchte wird als Mann mit schwarzem Drei-Tage-Bart und gepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll eine braun-beige Jacke und schwarze Schuhe getragen haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 53 unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Senior nach Schockanruf um Wertgegenstände betrogen

Ein über 80-jähriger Mann aus dem Landkreis München übergab am Donnerstag in Grünwald Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich an einen unbekannten Abholer. Zuvor hatte ein Anrufer behauptet, die Cousine des Seniors befinde sich in Polizeigewahrsam. Für ihre Freilassung müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe hinterlegt werden.

Da der Mann nicht über ausreichend Bargeld verfügte, vereinbarte er die Übergabe von Wertgegenständen. Kurz danach bemerkte er den Betrug und verständigte die Polizei. Die Fahndung blieb ohne neue Hinweise. Der Abholer wird als etwa 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und kräftig beschrieben. Er trug eine dicke Winterjacke und einen Motorradhelm. Hinweise nimmt das Kommissariat 61 unter 089 2910-0 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizeibeamte und andere Amtspersonen niemals Geld oder Wertsachen fordern. Betroffene sollten keine Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen machen, sich nicht unter Druck setzen lassen und niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Bei verdächtigen Anrufen empfiehlt sich ein selbstständiger Anruf beim Polizeinotruf 110. Dabei sollte zuvor sichergestellt werden, dass das erste Gespräch vollständig beendet wurde.

Polizei informiert über Anlagebetrug

Vom 9. bis 13. November 2026 veranstaltet das Polizeipräsidium München Aktionstage zur Prävention von Online-Anlagebetrug. Hintergrund sind Fälle, in denen Betrüger mit hohen Gewinnversprechen, professionell gestalteten Internetseiten und vermeintlichen Anlageberatern werben. Im Großraum München erlangten sie im Jahr 2025 nach Polizeiangaben mehr als 50 Millionen Euro.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte informieren an mehreren Ständen im Münchner Stadtgebiet über typische Betrugsmaschen und Warnsignale. Am Dienstag, 10. November, findet zudem von 19 bis 20 Uhr eine Veranstaltung der Münchner Kriminalpolizei zum Thema „Online-Geldanlage – Zu schön, um wahr zu sein! Betrug erkennen und vermeiden“ im Polizeipräsidium München statt. Die Teilnahme ist vor Ort und online möglich; eine Anmeldung über die Münchner Volkshochschule ist erforderlich. Die Anmeldung ist online unter https://www.mvhs.de/kurse/460-C-X488770 (online) oder https://www.mvhs.de/kurse/460-C-X488775 (vor Ort) möglich.

Montag, 9. November: EDEKA Simmel in Pullach von 10 bis 13 Uhr; Olympia-Einkaufszentrum von 10 bis 12 Uhr; Orleansplatz von 12 bis 14 Uhr; Harras von 12 bis 17 Uhr; Forum Bogenhausen von 14 bis 18 Uhr.

EDEKA Simmel in Pullach von 10 bis 13 Uhr; Olympia-Einkaufszentrum von 10 bis 12 Uhr; Orleansplatz von 12 bis 14 Uhr; Harras von 12 bis 17 Uhr; Forum Bogenhausen von 14 bis 18 Uhr. Dienstag, 10. November: Josephsplatz von 11 bis 14 Uhr; Harras von 12 bis 17 Uhr; Riem Arcaden von 13 bis 16 Uhr; Viktualienmarkt von 14 bis 17 Uhr.

Josephsplatz von 11 bis 14 Uhr; Harras von 12 bis 17 Uhr; Riem Arcaden von 13 bis 16 Uhr; Viktualienmarkt von 14 bis 17 Uhr. Mittwoch, 11. November: Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs von 10 bis 13 Uhr; Mangfallplatz von 14 bis 17 Uhr; Residenzstraße auf Höhe des Franziskaners von 14 bis 17 Uhr.

Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs von 10 bis 13 Uhr; Mangfallplatz von 14 bis 17 Uhr; Residenzstraße auf Höhe des Franziskaners von 14 bis 17 Uhr. Donnerstag, 12. November: Georg-Freundorfer-Platz von 10 bis 13 Uhr; Pasing Arcaden von 11.30 bis 16.30 Uhr; St.-Anna-Platz von 14 bis 17 Uhr.

Georg-Freundorfer-Platz von 10 bis 13 Uhr; Pasing Arcaden von 11.30 bis 16.30 Uhr; St.-Anna-Platz von 14 bis 17 Uhr. Freitag, 13. November: Wochenmarkt am Fellererplatz in Solln von 8 bis 12 Uhr; Balanstraße 50 beim V-Markt von 10 bis 12 Uhr; Schwabinger Tor von 11 bis 15 Uhr.

Die Polizei rät, unrealistische Renditeversprechen, vermeintliche Geheimtipps und den Druck zu schnellen Entscheidungen besonders kritisch zu prüfen. Wer Opfer eines Anlagebetrugs geworden ist, sollte Anzeige erstatten.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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