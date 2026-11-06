Polizeipräsidium OberfrankenLokalnachrichtenPolizeimeldungen Bayern

Brand in Industriegebäude in Hof: Löscharbeiten dauern an

Brand in Industriegebäude in Hof: Löscharbeiten dauern an
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Nach dem Brand in einem Industriegebäude an der Oberkotzauer Straße in Hof dauern die Löscharbeiten an. Die meisten Bewohner angrenzender Häuser konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren.

In der Spitze waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus Stadt und Landkreis Hof im Einsatz. Bewohner angrenzender Häuser mussten am Morgen vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Ursache des Feuers ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zur Entstehung des Brandes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

- Anzeige -

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Brand in Hof: Industriegebäude einsturzgefährdet

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Oberfranken

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Nach 2:5 in Leipzig: Beim FC Augsburg wächst die Ernüchterung – die Stimmen zum Spiel
Schwerer Frontalcrash auf B300 bei Pörnbach: Fünf Verletzte bei Unfall mit sechs Fahrzeugen
FC Augsburg geht in Leipzig unter: Nach Blitzstart folgt ein Debakel
Zwei Menschen bei Unfall in Aichach leicht verletzt
Tote Person nach Pkw-Brand auf A73 bei Bamberg entdeckt
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns