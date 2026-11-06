Brand in Industriegebäude in Hof: Löscharbeiten dauern an

Nach dem Brand in einem Industriegebäude an der Oberkotzauer Straße in Hof dauern die Löscharbeiten an. Die meisten Bewohner angrenzender Häuser konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren.

In der Spitze waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus Stadt und Landkreis Hof im Einsatz. Bewohner angrenzender Häuser mussten am Morgen vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Ursache des Feuers ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zur Entstehung des Brandes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

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