Brand in Hof: Industriegebäude einsturzgefährdet

Ein Industriegebäude an der Oberkotzauer Straße in Hof ist nach einem Brand einsturzgefährdet. 19 Personen aus angrenzenden Häusern wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Das Feuer brach kurz nach 6 Uhr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits mehrere Meter hoch aus dem Dach. Dichter Rauch zog in Richtung Wunsiedler Straße. Über die Warnapp MoWaS wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

19 Personen in Schule gebracht

Die Einsatzkräfte brachten die 19 Personen zunächst zu einer Sammelstelle, wo sie vom Rettungsdienst betreut wurden. Anschließend brachte ein Sammelbus sie zu einer Schule in Moschendorf. Eine Person verletzte sich bei einem Sturz leicht; der Vorfall stand nicht mit dem unmittelbaren Brandgeschehen in Verbindung.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude ist nach derzeitiger Einschätzung unwahrscheinlich. Die Polizei Hof sperrt mehrere Zufahrten zur Oberkotzauer Straße, damit die Feuerwehr ausreichend Platz für die Löscharbeiten hat. Der Einsatz wird voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern.

Brandursache bislang unklar

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

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