Norbert H. aus Erlangen vermisst: Polizei sucht Hinweise

Seit Freitagvormittag wird der 68-jährige Norbert H. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Der Mann verließ am 6. November 2026 gegen 9.45 Uhr die Klinik am Europakanal. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand hält er sich möglicherweise im Stadtgebiet Erlangen oder in Schwabach auf. Der Vermisste ist auf medizinische Versorgung angewiesen.

Polizei veröffentlicht Beschreibung

Norbert H. ist etwa 1,76 Meter groß und schlank. Er hat kurze graue Haare und einen Dreitagebart. Zuletzt trug er eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Vermutlich hat er eine schwarze Tasche bei sich. Beim Gehen zieht er sein linkes Bein hinterher.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600 entgegen. Außerdem können sich Hinweisgeber an den Polizeinotruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Polizei sucht vermissten 68-Jährigen aus Erlangen · Holger Hückmann aus Schweinfurt vermisst