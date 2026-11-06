Politik & Wirtschaft

BGH entscheidet bald über Haftbeschwerde von August Hanning

BGH entscheidet bald über Haftbeschwerde von August Hanning
Bundesgerichtshof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Über die weitere Untersuchungshaft des früheren BND-Präsidenten August Hanning könnte schon in Kürze entschieden werden.

Sein Verteidiger hatte am 23. Oktober Haftbeschwerde eingelegt. Inzwischen liegt dem Bundesgerichtshof die Stellungnahme des Generalbundesanwalts vor. Diese sei am Mittwoch eingegangen, teilte ein BGH-Sprecher der “Welt” mit. Die Ermittlungsrichterin werde nun “zeitnah darüber entscheiden, ob sie der Beschwerde abhilft oder diese dem zuständigen Strafsenat vorlegt”. Hanning war am 6. Oktober festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Sein Verteidiger hält bereits die Voraussetzungen für den Haftbefehl für nicht gegeben. “Zunächst einmal müsste es sich bei den betroffenen Informationen überhaupt um Staatsgeheimnisse handeln. Denn längst nicht jede als geheim oder vertraulich eingestufte Unterlage erfüllt dieses Kriterium”, sagte er der “Welt”.

Zudem spreche gegen eine Fluchtgefahr, dass die erste Durchsuchung mehr als ein Jahr zurückliege und Hanning dennoch nicht geflohen sei. Auch wegen dessen hohen Alters, Gesundheitszustands und der zu erwartenden Verfahrensdauer hält sein Verteidiger die Untersuchungshaft für unverhältnismäßig. Es bestehe die Gefahr, “dass die Untersuchungshaft den Charakter einer vorweggenommenen Strafhaft annimmt”.

- Anzeige -
Trump weist Justizministerium zu Untersuchungen gegen Demokraten an
Fünf Tote und mehrere Verletzte nach Schüssen in Krakau
Lottozahlen vom Samstag (07.11.2026)
Neubauer verteidigt Wut der Generation Z
Mau glaubt nicht an schnelles Verschwinden der AfD
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns