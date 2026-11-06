Europa League: Olympique Marseille schlägt Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat am 4. Spieltag der Europa-League-Ligaphase eine 0:1-Heimniederlage gegen Olympique Marseille kassiert.

Die Partie in der Bay-Arena verlief über weite Strecken ausgeglichen und bot nur wenige Torchancen. Marseille erwischte den besseren Start, doch Mark Flekken verhinderte in der 7. Minute gegen Gouiri einen frühen Rückstand. Leverkusen fand anschließend besser ins Spiel, blieb offensiv jedoch weitgehend harmlos. Kurz vor der Pause traf Miguel Gutierrez mit einem abgefälschten Schuss lediglich die Latte.

Auch nach dem Seitenwechsel fehlte der Werkself die Durchschlagskraft. Marseille nutzte schließlich einen Leverkusener Ballverlust: Amine Gouiri setzte sich in der 77. Minute durch und traf mit einem Rechtsschuss aus der Distanz zum 0:1. In der Schlussphase bemühte sich Bayer um den Ausgleich, fand gegen die kompakte Defensive der Franzosen jedoch kein Mittel. Damit sicherte sich Olympique Marseille einen wichtigen Auswärtssieg, während Leverkusen erstmals in dieser Europa-League-Saison ohne Punkte blieb.

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