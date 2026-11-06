Widmann-Mauz für Aigner als Bundespräsidentin

Die Ehrenvorsitzende der Frauen Union in der CDU, Annette Widmann-Mauz, spricht sich für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als künftige Bundespräsidentin aus. Sie würde sich sehr freuen, wenn Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin vorschlagen würde, sagte sie der “Rheinischen Post”.

Aigner sei nah bei den Menschen, “hoch geschätzt und beliebt – weit über Bayern und die CSU hinaus”. Sie sei “kompetent, klug und auf allen Ebenen politisch erfahren”. Sie habe “Charakter und Format”, handle besonnen und stehe für die “Werte der Union”. All das tue dem Land gut in Zeiten wie diesen, sagte die frühere Staatsministerin im Kanzleramt und CDU-Bundestagsabgeordnete.

Merz hatte sich am Montag darauf festgelegt, dass die Union eine Frau als Kandidatin für das höchste Staatsamt vorschlagen werde. Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner wird schon länger als mögliche Nachfolgerin Steinmeiers genannt.

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