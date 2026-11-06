Politik & Wirtschaft

Merz fehlt bei Klimakonferenz wegen offener Haushaltsfragen

Merz fehlt bei Klimakonferenz wegen offener Haushaltsfragen
Friedrich Merz am 05.11.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bleibt der am Montag beginnenden Klimakonferenz (COP31) in der Türkei fern. Nach heftiger Kritik an der Ankündigung wird die Entscheidung in Berlin nun genauer begründet.

Wie die FAZ unter Berufung auf Regierungskreisen berichtet, gehe es zum einen darum, dass vor der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch noch erheblicher Klärungsbedarf innerhalb der Koalition bestehe. Anschließend treffen sich der Europäische Rat und die Europäische Politische Gemeinschaft am Donnerstag in Dublin, das Treffen endet erst am Freitag. Die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union und über die Nachfolgeregelung an der EZB-Spitze seien wichtige Themen.

Schon zuvor war angekündigt worden, dass Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD) zur Klimakonferenz reisen.

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