Trump hat Merz in der Nacht angerufen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in der Nacht mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Das sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Freitag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Dabei ging es offenbar insbesondere um den Ukraine-Krieg. Der Bundeskanzler sei in die Überlegungen des US-Präsidenten “eingebunden”, fügte Kornelius hinzu. Die jüngsten Gespräche der US-Regierung mit Vertretern Russlands liefen “vor dem Hintergrund lange anhaltender Vorbereitungen zu Verhandlungsformaten in Abu Dhabi oder auch zu späteren Zeitpunkt an anderen Orten”. In diese Abstimmungen sei die Bundesregierung “gemeinsam mit der E3-Gruppe und den anderen europäischen Partnern” eingebunden.

Man sei sich mit Washington darin einig, dass zunächst der Krieg in der Ukraine beendet und dann über eine “europäische Sicherheitsordnung” gesprochen werden müsse, so Kornelius weiter. Außerdem müsse es dabei einen “Konsens der Nato-Partner” geben. Gespräche über das Kriegsende und die Zukunft Europas müssten mit europäischer Beteiligung erfolgen, sonst seien sie “nicht zielführend”.

Das Telefonat sei durch einen Rückruf Trumps zustande gekommen. Der US-Präsident habe auf einen gescheiterten Anrufversuch des Bundeskanzlers reagiert, so der Regierungssprecher. Man stehe aber in “ständigem Austausch” mit dem US-Präsidenten.

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