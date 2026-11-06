Schockanruf in Karlshuld: Frau übergibt hohe Bargeldsumme

Eine Frau aus Karlshuld hat nach einem Schockanruf eine hohe Summe Bargeld an einen Tatverdächtigen übergeben. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Frau erhielt am Donnerstag, 5. November 2026, gegen Mittag einen Anruf. Dabei wurde ihr mitgeteilt, ihr Sohn liege im Krankenhaus und habe eine Krebsdiagnose erhalten. Für Medikamente werde Geld benötigt. Die Karlshulderin bereitete daraufhin Bargeld für eine Übergabe vor.

Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr übergab sie das Geld in ihrem Wohnviertel an einen männlichen Tatverdächtigen. Dieser entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Es ist davon auszugehen, dass er mit einem Pkw unterwegs war. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Polizei sucht Hinweise zum Tatverdächtigen

Der Mann ist etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Er hat einen hellen Hauttyp sowie kurze, dunkelblonde Haare und trug eine graue Kapuzenjacke und Jeans. Möglicherweise hatte er außerdem eine Sonnenbrille auf.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. Besonders hilfreich können Angaben zu dem beschriebenen Mann sowie zu auffälligen Fahrzeugen sein. Gesucht werden insbesondere Beobachtungen zu Taxis und Pkw mit ausländischem Kennzeichen, die sich zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr im Bereich des Ortseingangs Karlshuld, der Neuburger Straße und der Ecke Obere Achstraße aufgehalten haben.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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