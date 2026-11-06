Friedberg: BRB verlängert Bus-Ersatzverkehr bis 13. Dezember

Wegen der auf unbestimmte Zeit verlängerten Bauarbeiten am Bahnhof Friedberg setzt die Bayerische Regiobahn (BRB) den Schienenersatzverkehr mit Bussen zunächst bis Sonntag, 13. Dezember 2026, fort.

Weitere Arbeiten an der Entwässerung

Nach Angaben der Deutschen Bahn sind an der Entwässerung des Bahnhofs weitere Arbeiten erforderlich. Deshalb kommt es im Netz Ammersee-Altmühltal weiterhin zu Abweichungen vom regulären Fahrplan.

Das Ende der Bauarbeiten hat die DB InfraGO AG bislang nicht festgelegt. Die BRB hat den SEV-Fahrplan zunächst bis zum 13. Dezember geplant. Sollte sich die Baustelle darüber hinaus verlängern, will die BRB einen neuen Fahrplan für den Ersatzverkehr veröffentlichen.

Informationen zum Fahrplan

Der Sonderfahrplan ist auf der Internetseite der BRB und in den elektronischen Auskunftsmedien abrufbar. Zugverbindungen, die nicht im Sonderfahrplan aufgeführt sind, verkehren laut BRB an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan.

Die Lagepläne der SEV-Haltestellen finden Fahrgäste unter bahnhof.de. Aktuelle Informationen gibt es außerdem über die BRB-Störungsinformationen und die WhatsApp-Kanäle der BRB.