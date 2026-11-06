Vermisster 18-Jähriger aus Burgau leblos aufgefunden

Traurige Gewissheit nach mehrtägiger Suche: Ein seit dem 1. November vermisster 18-Jähriger aus Burgau-Unterknöringen ist tot. Einsatzkräfte fanden den jungen Mann im Bereich des Nebelhorns.

Suche endet mit traurigem Ergebnis

Polizeikräfte entdeckten den Vermissten am Donnerstag, 5. November, in den Mittagsstunden leblos unterhalb des Gipfels des Nebelhorns. Damit ist die Öffentlichkeitsfahndung beendet.

Suche mit Hubschrauber und Bergwacht

Der 18-Jährige hatte am 1. November gegen 7.30 Uhr die elterliche Wohnung verlassen und war am Abend entgegen einer Vereinbarung nicht zurückgekehrt. Nach Einschätzung der Polizei war er vermutlich mit dem Zug von Burgau nach Oberstdorf gefahren, um dort eine Bergtour zu unternehmen.

Die anschließende Suche konzentrierte sich unter anderem auf mögliche Klettersteige. Beteiligt waren neben der Polizei auch die Bergwacht, ein Polizeihubschrauber und Drohnen.