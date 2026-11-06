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Polizei sucht vermissten 68-Jährigen aus Erlangen

Polizei sucht vermissten 68-Jährigen aus Erlangen
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Seit Freitagvormittag, 6. November 2026, wird der 68-jährige Norbert H. aus Erlangen vermisst. Er ist auf medizinische Versorgung angewiesen und könnte sich in Erlangen oder Schwabach aufhalten.

Norbert H. verließ gegen 9.45 Uhr die Klinik am Europakanal. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Vermisste ist etwa 1,76 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Zuletzt trug er eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Vermutlich hat er eine schwarze Tasche bei sich. Beim Gehen zieht er sein linkes Bein hinterher.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600 entgegen. Zudem können sich Zeugen an den Polizeinotruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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