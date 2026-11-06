Polizei sucht vermissten 68-Jährigen aus Erlangen

Seit Freitagvormittag, 6. November 2026, wird der 68-jährige Norbert H. aus Erlangen vermisst. Er ist auf medizinische Versorgung angewiesen und könnte sich in Erlangen oder Schwabach aufhalten.

Norbert H. verließ gegen 9.45 Uhr die Klinik am Europakanal. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Vermisste ist etwa 1,76 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Zuletzt trug er eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Vermutlich hat er eine schwarze Tasche bei sich. Beim Gehen zieht er sein linkes Bein hinterher.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600 entgegen. Zudem können sich Zeugen an den Polizeinotruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

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