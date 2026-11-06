Audi in Nürnberg-Langwasser angezündet – Polizei sucht Zeugen

In Nürnberg-Langwasser ist in der Nacht ein geparkter Audi in Brand gesetzt worden. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus und sucht Zeugen.

Eine Zeugin hörte gegen 02:00 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05.11.2026 auf 06.11.2026) laute Geräusche von der Straße. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte sie mehrere Meter hohe Flammen im Bereich der Thomas-Mann-Straße und Annette-Kolb-Straße. Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellte dort den brennenden Pkw fest.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung mit Zivilkräften und einem Polizeihund blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an dem Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

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