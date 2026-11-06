Sudelfeld: Polizei beanstandet 48 von 224 Motorradfahrern

Bei Schwerpunktkontrollen auf der Passstraße am Sudelfeld hat die Polizei im Oktober 48 von 224 kontrollierten Motorradfahrern beanstandet. In fünf Fällen bestand der Verdacht auf Straftaten.

Die Polizeiinspektionen Miesbach und Brannenburg, die Verkehrspolizei Rosenheim sowie die Kontrollgruppe Motorrad führten an 13 Tagen insgesamt 16 Aktionen durch. Neben Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten zahlreiche verbotene oder gefährliche Überholvorgänge fest.

Bußgelder, Verwarnungen und Strafanzeigen

Gegen 24 Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, 19 Verkehrsteilnehmer erhielten eine gebührenpflichtige Verwarnung. In vielen Fällen entsprachen die Motorräder nicht den gesetzlichen Vorschriften. Die Weiterfahrt musste deshalb unterbunden werden.

In fünf Fällen bestand nach den Feststellungen der Polizei der Verdacht auf Straftaten nach dem Strafgesetzbuch, darunter ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Die Anzeigen sollen nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden.

Bei den Kontrollen fiel außerdem ein Pkw-Fahrer auf, bei dem ein Atemalkoholwert von mehr als 0,5 Promille gemessen wurde. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zwei Unfälle im Oktober

Zwischen dem 1. und dem 31. Oktober 2026 registrierte die Polizei auf dem Streckenabschnitt am Sudelfeld zwei Verkehrsunfälle. An beiden waren Motorradfahrer beteiligt, in einem Fall wurde eine Person leicht verletzt.

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