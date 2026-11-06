Nach dem Tod von Hubert Aiwanger: Staatssekretär Gotthardt informiert JETZT LIVE

Nach dem Tod des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger übernimmt Staatssekretär Tobias Gotthardt vorerst die Leitung des Wirtschaftsministeriums. Gemeinsam mit Amtschefin Dr. Sabine Jarothe informiert er über die nächsten Schritte.

Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist am 4. November 2026 verstorben. Seit November 2018 stand er an der Spitze des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Gotthardt übernimmt vorläufig die Leitung

Bis auf Weiteres führt Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt die Amtsgeschäfte des Ministeriums. Wie es nach dem Tod Aiwangers organisatorisch weitergeht, erläutert Gotthardt gemeinsam mit Amtschefin Dr. Sabine Jarothe bei einer Pressekonferenz im Bayerischen Wirtschaftsministerium.

Die Veranstaltung wird vom Ministerium im Livestream übertragen.