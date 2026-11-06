BRB: Nachtfahrten zwischen Kaufering und Lagerlechfeld ändern sich

Wegen Bauarbeiten der DB InfraGO AG kommt es in der Nacht von Donnerstag, 19., auf Freitag, 20. November 2026, auf der Strecke Kaufering–Lagerlechfeld zu Fahrplanabweichungen und Schienenersatzverkehr.

Betroffen sind Zugverbindungen der Bayerischen Regiobahn (BRB) im Netz Ostallgäu-Lechfeld. In beiden Richtungen kommt es nachts bei jeweils einer Fahrt zu Änderungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Busse fahren zu anderen Zeiten als die Züge im regulären Fahrplan.

Die Sonderfahrpläne stehen auf brb.de zum Download bereit. Zugverbindungen, die darin nicht aufgeführt sind, verkehren nach dem regulären Fahrplan.

Für aktuelle Informationen verweist die BRB außerdem auf ihre Facebook-Seite „BRB Störungsinfo“ sowie ihre WhatsApp-Kanäle. Die Lagepläne der Haltestellen für den Schienenersatzverkehr sind unter bahnhof.de abrufbar.