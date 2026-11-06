Nico Santos erobert Spitze der deutschen Album-Charts

Nico Santos erobert mit “POV (Personal – Optimist – …)” die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Yello (“Time Lab”) und Queens Of The Stone Age (“Perfecth”) landen auf den Plätzen zwei und drei.

Michael Jacksons “Thriller” erfährt dank Halloween einen ordentlichen Schub. Während das Album von Rang 13 auf vier klettert, kehrt der gleichnamige Song auf Rang 18 in die Single-Charts zurück.

Auf Platz eins der Single-Charts hält sich “Housewife” von Tate McRae bereits zum dritten Mal in Folge. Ski Aggu und Ericson verbessern sich mit “Verschwommen” von Platz elf auf zwei. Dahinter folgen Shakira und Burna Boy mit “Dai Dai” auf dem dritten Rang.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.