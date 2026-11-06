FlightWall Mini im Test: Flugzeuge live auf dem LED-Display verfolgen

Welche Flugzeuge fliegen gerade über das eigene Haus? Die FlightWall Mini bringt aktuelle Flugdaten direkt auf ein kompaktes LED-Display. Das ungewöhnliche Technik-Gadget zeigt unter anderem Flugnummern, Flugrouten und Flughöhen an – ganz ohne ständig eine Flugradar-App öffnen zu müssen. Wir stellen die Funktionen vor und erklären, für wen sich die Anschaffung lohnt.

Unboxing: Das steckt im Lieferumfang der FlightWall Mini

Die FlightWall Mini wird in einer kompakten Verpackung geliefert. Im Lieferumfang befinden sich das LED-Display, ein passender Standfuß zur Aufstellung, Zubehör für die Stromversorgung sowie Unterlagen zur Einrichtung.

Dank des mitgelieferten Standfußes lässt sich die FlightWall Mini unkompliziert auf einem Schreibtisch, Regal oder Sideboard platzieren. Das kompakte Gerät benötigt nur wenig Stellfläche.

Nach dem Auspacken folgen die Einrichtung und der erste Praxistest.

FlightWall Mini: Flugradar für das Wohnzimmer

Wer sich für Luftfahrt begeistert, kennt die Situation: Ein Flugzeug ist am Himmel zu sehen und sofort stellt sich die Frage, wohin die Maschine unterwegs ist. Mit der FlightWall Mini lassen sich solche Informationen direkt auf einer eigenständigen LED-Anzeige verfolgen.

Das kompakte Flugtracking-Display zeigt aktuelle Flugbewegungen und wichtige Informationen zu den Maschinen an. Dazu gehören je nach Ansicht Flugnummer, Fluggesellschaft, Flugzeugtyp, Geschwindigkeit, Flughöhe und Flugroute.

Anders als bei klassischen Flugradar-Apps bleiben die Informationen dauerhaft sichtbar. Die FlightWall Mini eignet sich damit als dekoratives Technik-Gadget für den Schreibtisch, das Wohnzimmer oder den Hobbyraum.

Kompaktes LED-Display mit charakteristischer Optik

Die FlightWall Mini misst 32 × 16 × 4 Zentimeter und verfügt über eine LED-Matrix mit 128 × 64 Pixeln. Statt einer hochauflösenden Bildschirmdarstellung setzt der Hersteller bewusst auf die Optik einer klassischen Anzeigetafel. Die einzelnen Leuchtpunkte verleihen dem Display einen besonderen Charakter. Schrift, Symbole und einfache Grafiken stehen im Mittelpunkt.

Die Stromversorgung erfolgt über USB mit 5 Volt. Das Gerät lässt sich aufstellen oder an der Wand befestigen.

Einrichtung und Steuerung per App

Die Konfiguration der FlightWall Mini erfolgt über eine App für Android und iOS. Darüber wird das Display mit dem heimischen WLAN verbunden und der gewünschte Bereich für die Flugverfolgung festgelegt.

Unterstützt werden WLAN-Netze im 2,4-GHz-Band. Die Helligkeit lässt sich individuell einstellen und zeitlich steuern, sodass das Display beispielsweise nachts automatisch gedimmt werden kann.

Flugzeuge live verfolgen: Zwei Tracking-Modi

Die FlightWall Mini bietet zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Flugverfolgung.

Im Area Tracking werden Flugzeuge innerhalb eines festgelegten geografischen Bereichs angezeigt. So lässt sich beispielsweise beobachten, welche Maschinen gerade über Augsburg und der umliegenden Region unterwegs sind.

Beim Flight Tracking kann dagegen ein bestimmter Flug gezielt verfolgt werden. Das ist beispielsweise interessant, wenn Familienmitglieder oder Freunde mit dem Flugzeug verreisen.

Die Flugdaten werden laut Hersteller ungefähr alle zehn Sekunden aktualisiert. Als Grundlage dienen öffentlich verfügbare Positionsdaten, unter anderem aus dem ADS-B-System.

Was macht die FlightWall Mini besonders?

Aktuelle Flugbewegungen lassen sich längst kostenlos über verschiedene Webseiten und Smartphone-Apps abrufen. Der Vorteil der FlightWall Mini liegt deshalb vor allem in der Präsentation.

Das Display macht den Flugverkehr dauerhaft sichtbar, ohne dass dafür ein Smartphone zur Hand genommen werden muss. Besonders für Luftfahrtfans, Technikbegeisterte und Nutzer eines Flugsimulators kann das einen zusätzlichen Reiz bieten.

Weitere Informationen zum Gerät, den verfügbaren Funktionen und den Bestellmöglichkeiten gibt es direkt beim Hersteller auf der offiziellen Produktseite der FlightWall Mini.

Welche Nachteile hat die FlightWall Mini?

Die FlightWall Mini bietet keine detaillierte Flugradar-Karte. Gleichzeitig können maximal fünf Flüge angezeigt werden.

Fazit: Interessantes Flugtracking-Gadget für Luftfahrtfans

Die FlightWall Mini bringt eine ungewöhnliche Idee auf den Schreibtisch: Statt Flugbewegungen ausschließlich über eine App zu verfolgen, erscheinen die Informationen dauerhaft auf einer eigenständigen LED-Anzeige.

Das kompakte Format, die verschiedenen Tracking-Möglichkeiten und die charakteristische Optik machen das Gerät besonders für Luftfahrtbegeisterte interessant. Wer nur gelegentlich ein Flugzeug identifizieren möchte, ist mit einer kostenlosen Flugradar-App ausreichend bedient. Wer den Flugverkehr dagegen regelmäßig verfolgt und Freude an ausgefallener Technik hat, findet in der FlightWall Mini eine spannende Alternative.