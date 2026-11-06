Memmingen: Drei Tatverdächtige nach Einbruchsserie ermittelt

Nach einer Einbruchsserie in Memminger Imbissen hat die Polizei drei Tatverdächtige identifiziert. Die Männer wurden im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen und nach Durchsuchungen wieder entlassen.

Die Ermittlungen beziehen sich auf mehrere Einbrüche im Bereich der Heisenbergstraße und der Goldhoferstraße. Bei der Auswertung von Kameraaufzeichnungen stellte die Polizei zudem einen Einbruchsversuch in den frühen Morgenstunden des 2. November 2026 beim Imbiss New Asia Wok in der Rudolf-Diesel-Straße fest. Der Tätergruppierung konnte ein Fluchtfahrzeug zugeordnet werden, an dem zwei gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Über die Kennzeichen stellten die Ermittler einen Zusammenhang zu einem weiteren Verfahren des Polizeireviers Biberach her. Dadurch sowie durch weitere Ermittlungen wurden zwei der drei Tatverdächtigen und anschließend auch der dritte Mann identifiziert. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei deutsche Männer im Alter von 18, 20 und 23 Jahren.

Diebesgut bei Ladendiebstahl sichergestellt

Am 4. November 2026 stellten Beamte der Polizeiinspektion Memmingen die drei Männer im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl fest. Bei den jeweiligen Durchsuchungen fanden die Beamten Zigarettenschachteln, Tabak und originalverpackte Kopfhörer im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Die Gegenstände wurden sichergestellt, die drei Männer vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Memmingen gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete die zuständige Ermittlungsrichterin mündlich die Durchsuchung der Wohnanschriften der Tatverdächtigen an. Dabei fanden die Beamten nach Polizeiangaben Tatmittel und Beute aus der Einbruchsserie. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden alle drei wieder entlassen, weil keine Haftgründe vorlagen.

Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen unter anderem wegen des Tatvorwurfs des Bandendiebstahls.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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