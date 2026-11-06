Nördlinger Kraterbad: Tickets und Gutscheine online erhältlich

Der neue Webshop des Nördlinger Kraterbads bietet ab sofort Eintrittskarten, Gutscheine und das Aufladen bestehender Geldwertkarten an.

Bade- und Saunagäste können Eintrittskarten für das Hallenbad und die Sauna online vorab kaufen. Bezahlt werden kann per Kreditkarte oder mit einer bestehenden kraterbad-Geldwertkarte.

Wer eine Geldwertkarte besitzt, wählt beim Bezahlvorgang die Funktion „Gutschein einlösen“. Der Eintrittspreis wird anschließend entsprechend dem Guthaben beziehungsweise den Konditionen der Karte reduziert. Bestehende Geldwertkarten können außerdem online aufgeladen werden.

Im Webshop sind zudem Gutscheine für das kraterbad mit einem Wert von bis zu 100 Euro erhältlich. Das Online-Angebot ist über die Internetseite des Bads unter baeder.noerdlingen.de erreichbar.