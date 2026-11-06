Polizei Schwaben-NordLandkreis Augsburg

Unfallflucht auf A8 bei Zusmarshausen: Polizei sucht Fahrer

Unfallflucht auf A8 bei Zusmarshausen: Polizei sucht Fahrer
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Auf der A8 bei Zusmarshausen hat ein unbekannter Autofahrer beim Überholen ein anderes Fahrzeug touchiert und ist anschließend weitergefahren.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 5. November 2026, gegen 6.30 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Adelsried. Ein 45-jähriger Autofahrer fuhr auf der mittleren von drei Fahrspuren. Rechts neben ihm war ein weißes Auto unterwegs.

Der bislang unbekannte Fahrer des weißen Autos setzte zum Überholen an, übersah dabei offenbar den 45-Jährigen und touchierte dessen Wagen. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Sachschaden liegt im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

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Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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