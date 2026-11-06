Zirndorf: Polizei sucht Radfahrer nach schwerem Unfall

Ein 59-jähriger Fußgänger ist in Zirndorf bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer schwer am Kopf verletzt worden. Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr anschließend stadtauswärts weiter.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, 4. November 2026, gegen 15.40 Uhr im Osten von Zirndorf. Der Mann trat aus einer Gärtnerei an der Jahnstraße, Ecke Turnstraße, auf den Gehweg. Ein aus Richtung Stadtzentrum kommender Radfahrer übersah ihn offenbar und stieß mit ihm zusammen.

Der 59-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer stieg nach dem Zusammenstoß zunächst kurz ab, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung stadtauswärts fort.

Polizei sucht Zeugen

Gesucht wird ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann, der dunkle Kleidung und einen großen Rucksack trug. Er war mit einem grauen Fahrrad unterwegs, bei dem es sich vermutlich um ein E-Mountainbike handelte. Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können. Gesucht werden auch Zeugen, denen der Mann zuvor im Stadtgebiet Zirndorf oder nach 15.40 Uhr im Bereich Weidachstraße, Altfeld, Nordstadt oder Alte Veste aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 969270 entgegen.

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