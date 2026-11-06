Polizei Schwaben-NordAugsburg Stadt

Polizei ermittelt nach Diebstahl in Augsburger Bauhaus

Polizei ermittelt nach Diebstahl in Augsburger Bauhaus
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Eine 43-Jährige soll in einem Bauhaus an der Donauwörther Straße in Augsburg mehrere Gegenstände gestohlen haben. Die Polizei ermittelt gegen sie und einen bislang unbekannten Täter.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 5. November 2026, gegen 9.45 Uhr im Stadtteil Oberhausen. Nach Angaben der Polizei nahm die Frau mehrere Waren aus einem Regal und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich mit einem Fahrzeug. Der Beuteschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Gegen die 43-Jährige und den unbekannten Täter wird wegen Ladendiebstahls ermittelt. Die Frau ist staatenlos.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

- Anzeige -

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizei Augsburg / Schwaben Nord

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Schwerer Frontalcrash auf B300 bei Pörnbach: Fünf Verletzte bei Unfall mit sechs Fahrzeugen
FC Augsburg geht in Leipzig unter: Nach Blitzstart folgt ein Debakel
Zwei Menschen bei Unfall in Aichach leicht verletzt
Dieseldiebstahl in Zusmarshausen und Cannabiskontrolle in Diedorf
Auf der Suche nach Konstanz: FC Augsburg vor schwerer Aufgabe bei RB Leipzig
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns