Polizei ermittelt nach Diebstahl in Augsburger Bauhaus

Eine 43-Jährige soll in einem Bauhaus an der Donauwörther Straße in Augsburg mehrere Gegenstände gestohlen haben. Die Polizei ermittelt gegen sie und einen bislang unbekannten Täter.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 5. November 2026, gegen 9.45 Uhr im Stadtteil Oberhausen. Nach Angaben der Polizei nahm die Frau mehrere Waren aus einem Regal und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich mit einem Fahrzeug. Der Beuteschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich. Gegen die 43-Jährige und den unbekannten Täter wird wegen Ladendiebstahls ermittelt. Die Frau ist staatenlos.

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