Kleinflugzeug auf A2 bei Magdeburg abgestürzt

Am Freitagnachmittag ist ein Kleinflugzeug in der Nähe von Magdeburg auf die Autobahn A2 abgestürzt und in Flammen aufgegangen.

Das berichtet die “Bild” unter Berufung auf die Magdeburger Polizei. Demnach ist bislang unklar, wie viele Menschen zu Schaden gekommen sind. Fahrzeuge sollen nicht betroffen sein.

Nach Angaben des Landesportals Sachsen-Anhalt ist von der A2 zwischen Burg-Zentrum und Rastplatz Krähenberge Nord die Fahrbahn Richtung Magdeburg gesperrt. Auf dem Standstreifen kommt es zur Unfallaufnahme. Polizei und Rettungswagen sind vor Ort. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.