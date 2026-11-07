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Staudheim: Atemalkoholtest bei Autofahrer zeigt 1,1 Promille

Staudheim: Atemalkoholtest bei Autofahrer zeigt 1,1 Promille
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Bei einer Verkehrskontrolle in Staudheim hat die Polizei am Freitagabend, 6. November 2026, bei einem 24-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille festgestellt.

Der Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde gegen 18 Uhr kontrolliert. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,1 Promille.

Wegen des festgestellten Alkoholwerts wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem stellten die Einsatzkräfte die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung erwartet den 24-Jährigen entweder ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr oder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze.

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Mehr zum Thema: Hochzoll: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

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