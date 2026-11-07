SoVD rät zur Prüfung des Pflegegrads

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) rät Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, einen möglichen Anspruch auf einen Pflegegrad frühzeitig prüfen zu lassen.

Wer wegen gesundheitlicher Einschränkungen regelmäßig Hilfe im Alltag benötige, sollte frühzeitig prüfen lassen, ob Anspruch auf einen Pflegegrad bestehe, sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der “Bild”. Auch Menschen, die bereits einen Pflegegrad haben und inzwischen mehr Unterstützung benötigen, sollten demnach eine Höherstufung prüfen lassen.

Hintergrund sind von der Bundesregierung geplante Verschärfungen bei den Pflegegraden. Die Bundesregierung plane ab 2027 strengere Voraussetzungen für die Einstufung in einen Pflegegrad, sagte Engelmeier. Bei gleichem Hilfebedarf könnten Betroffene dann einen niedrigeren oder gar keinen Pflegegrad erhalten und dadurch wichtige Unterstützungsleistungen verlieren.

Sie forderte die Bundestagsabgeordneten auf, die geplanten Verschlechterungen zu verhindern. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen brauchten verlässliche Unterstützung statt neuer Hürden, sagte sie.