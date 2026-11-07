Tote Person nach Pkw-Brand auf A73 bei Bamberg entdeckt

Ein Pkw ist am frühen Samstagmorgen auf der A73 zwischen Hirschaid und Bamberg-Süd ausgebrannt. Im Fahrzeug fanden Einsatzkräfte nach den Löscharbeiten eine tote Person.

A73 mehrere Stunden gesperrt

Gegen 4.30 Uhr ging die Meldung über den brennenden Pkw in Fahrtrichtung Suhl ein. Feuerwehr und Polizei fanden das Fahrzeug auf dem Standstreifen im Landkreis Bamberg bereits in Vollbrand vor.

Nach dem Löschen suchten die Einsatzkräfte das umliegende Gelände ab, da zunächst unklar war, ob sich weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Hinweise auf weitere Fahrzeuginsassen ergaben sich bislang nicht.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen. Brandermittler, Kräfte der Spurensicherung und Vertreter der Rechtsmedizin waren vor Ort, sicherten Spuren und ermitteln zu den Hintergründen des Brandgeschehens sowie den Umständen des Todes.

Für die Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen war die A73 ab der Anschlussstelle Hirschaid in Fahrtrichtung Suhl vollständig gesperrt. Der Rückstau erreichte in der Spitze rund fünf Kilometer. Kurz nach 11 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Verkehrsteilnehmer, die am frühen Samstagmorgen im Bereich der Brandstelle unterwegs waren und möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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