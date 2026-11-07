2. Bundesliga: Nürnberg schlägt Darmstadt – Bielefeld siegreich

Der 1. FC Nürnberg hat am 11. Spieltag der 2. Bundesliga den SV Darmstadt 98 mit 2:0 geschlagen, Arminia Bielefeld hat bei Holstein Kiel 2:1 gewonnen und der 1. FC Kaiserslautern hat sich beim VfL Osnabrück mit 1:0 durchgesetzt.

In Nürnberg fand der Tabellenzweite vor der Pause trotz klarer Überlegenheit kaum Lücken in der Darmstädter Abwehr. In der 50. Minute erzielte Piet Scobel nach Vorarbeit von Markhiev mit einem Flachschuss das erste Tor des Tages. Danach vergaben Smit und der eingewechselte El Kadiri gute Möglichkeiten zum Ausgleich. In der 88. Minute erhöhte schließlich William Böving auf 2:0. Nürnberg bleibt damit Tabellenzweiter, Darmstadt fällt auf Platz 17.

In Kiel brachte ein Eigentor von Hiroki Sekine die Gäste in der 14. Minute in Führung. Ein Treffer von Phil Harres zählte nach Videobeweis nicht, außerdem parierte Kiels Torwart Weiner einen Foulelfmeter von Grodowski (59. Minute). Sekine glich in der 76. Minute per Kopf aus, doch der eingewechselte Isaiah Young traf vier Minuten später zum 2:1-Endstand (80.). Kiel bleibt folglich Tabellenletzter, während sich Bielefeld auf Platz 6 verbessert.

In Osnabrück entschied ein Joker die Partie: Thierry Fidjeu-Tazemeta, zur Pause für Prtajin gekommen, traf in der 55. Minute im Nachschuss zum 1:0 für Kaiserslautern. Osnabrück scheiterte in der Folge mehrfach an FCK-Torwart Krahl. Die Pfälzer stehen damit zumindest bis zum Abend auf Rang 3, Osnabrück auf Platz 13.

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