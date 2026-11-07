Zwei Menschen bei Unfall in Aichach leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Aichach sind am Freitagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Beide beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Unfall ereignete sich am 6. November 2026 gegen 20:10 Uhr. Ein 19-Jähriger wollte mit seinem Pkw von der Augsburger Straße nach links in die Maxstraße abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende, bevorrechtigte Auto eines 22-Jährigen. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 17.000 Euro.

Weitere Vorfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizei Aichach

In Rehling kontrollierten Beamte am 5. Oktober gegen 15:55 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin, nachdem sie einem Zeugen durch ihre Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab 0,80 Promille, anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem besaß die Frau keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am Bahnhof Aichach wurde zwischen dem 4. November, 14:00 Uhr, und dem 5. November, 7:50 Uhr, das versperrte Fahrrad einer 51-Jährigen gestohlen.

In Affing beschädigte ein bislang unbekannter Täter am 6. November zwischen 6:00 und 12:30 Uhr einen auf dem Parkplatz des Sportgeländes an der Frechholzhauser Straße abgestellten Pkw. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro.

In Aindling wurde zwischen 11:30 und 12:11 Uhr am 5. November ein geparkter Pkw im Schüsselhauser Weg 4 beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Auto des 61-jährigen Halters entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Bei Osterzhausen musste ein 24-jähriger Autofahrer am 6. November gegen 7:00 Uhr einem bislang unbekannten Fahrzeug ausweichen. Der Fahrer war auf der Staatsstraße 2047 in Richtung Petersdorf unterwegs und überholte in einer Kurve einen Lastwagen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw. Der 24-Jährige wich in den Graben aus, eine Kollision wurde verhindert. Verletzt wurde niemand, am Pkw entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei bittet in den genannten Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

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