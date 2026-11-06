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Unfall in Augsburg: Zwei Menschen leicht verletzt

Unfall in Augsburg: Zwei Menschen leicht verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einem Verkehrsunfall in der Augsburger Sebastianstraße sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 74-jährige Autofahrerin gegen 11.45 Uhr bei Rot über die Haltelinie. Dabei kollidierte sie mit einem 59-jährigen Autofahrer, der gerade in die Sebastianstraße einbiegen wollte.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen die 74-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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