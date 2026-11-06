Unfall in Augsburg: Zwei Menschen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Augsburger Sebastianstraße sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 74-jährige Autofahrerin gegen 11.45 Uhr bei Rot über die Haltelinie. Dabei kollidierte sie mit einem 59-jährigen Autofahrer, der gerade in die Sebastianstraße einbiegen wollte.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen die 74-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

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