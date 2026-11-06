Passau: 85-Jähriger stirbt nach Unfall mit Kleinkraftrad

Ein 85-jähriger Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Passau gestorben. Ob sein Tod mit dem Unfall zusammenhängt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann war am Freitag, 6. November 2026, gegen 10.30 Uhr mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad auf der Alten Straße stadteinwärts unterwegs. Nach Zeugenaussagen kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in eine angrenzende Hecke. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug aus derzeit ebenfalls ungeklärten Umständen mit einem Toyota, den eine 56-jährige Frau steuerte.

Der 85-Jährige war nach dem Unfall nicht ansprechbar. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er später starb. Die Polizeiinspektion Passau prüft unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau, ob sein Tod auf das Unfallgeschehen zurückzuführen ist oder ein medizinischer Vorgang ursächlich war.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

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