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Passau: 85-Jähriger stirbt nach Unfall mit Kleinkraftrad

Passau: 85-Jähriger stirbt nach Unfall mit Kleinkraftrad
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Ein 85-jähriger Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Passau gestorben. Ob sein Tod mit dem Unfall zusammenhängt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann war am Freitag, 6. November 2026, gegen 10.30 Uhr mit einem dreirädrigen Kleinkraftrad auf der Alten Straße stadteinwärts unterwegs. Nach Zeugenaussagen kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in eine angrenzende Hecke. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug aus derzeit ebenfalls ungeklärten Umständen mit einem Toyota, den eine 56-jährige Frau steuerte.

Der 85-Jährige war nach dem Unfall nicht ansprechbar. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er später starb. Die Polizeiinspektion Passau prüft unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau, ob sein Tod auf das Unfallgeschehen zurückzuführen ist oder ein medizinischer Vorgang ursächlich war.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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