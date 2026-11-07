Dieseldiebstahl in Zusmarshausen und Cannabiskontrolle in Diedorf

Unbekannte entwendeten in Zusmarshausen rund 300 Liter Diesel aus einem abgestellten Lkw. In Diedorf stellte die Polizei bei einem 45-jährigen Autofahrer den Konsum von Cannabis fest und untersagte ihm die Weiterfahrt.

300 Liter Diesel aus Lkw gestohlen

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 5. November, 16 Uhr, und Freitag, 6. November, 3.30 Uhr. Der Lkw stand auf einem Firmengrundstück an der Melanderstraße.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08291/18900.

Autofahrer in Diedorf muss zur Blutentnahme

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 6. November, gegen 15.10 Uhr in Diedorf stellte die Polizei bei einem 45-jährigen Fahrzeuglenker den Konsum von Cannabis fest. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt.

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