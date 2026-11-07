Polizei Schwaben-NordLandkreis Augsburg

Dieseldiebstahl in Zusmarshausen und Cannabiskontrolle in Diedorf

Dieseldiebstahl in Zusmarshausen und Cannabiskontrolle in Diedorf
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit

Unbekannte entwendeten in Zusmarshausen rund 300 Liter Diesel aus einem abgestellten Lkw. In Diedorf stellte die Polizei bei einem 45-jährigen Autofahrer den Konsum von Cannabis fest und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Inhalte im Überblick

300 Liter Diesel aus Lkw gestohlen

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 5. November, 16 Uhr, und Freitag, 6. November, 3.30 Uhr. Der Lkw stand auf einem Firmengrundstück an der Melanderstraße.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08291/18900.

Autofahrer in Diedorf muss zur Blutentnahme

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 6. November, gegen 15.10 Uhr in Diedorf stellte die Polizei bei einem 45-jährigen Fahrzeuglenker den Konsum von Cannabis fest. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt.

- Anzeige -

Mehr zum Thema: Unfallflucht auf A8 bei Zusmarshausen: Polizei sucht Fahrer

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizei Augsburg / Schwaben Nord

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Schwerer Frontalcrash auf B300 bei Pörnbach: Fünf Verletzte bei Unfall mit sechs Fahrzeugen
Zwei Menschen bei Unfall in Aichach leicht verletzt
EHC Königsbrunn siegt 7:1 beim ESV Burgau
Polizeibericht Augsburg und Region vom 6. November 2026
Donauwörth: Sattelzug mit 95 statt 60 km/h kontrolliert
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns