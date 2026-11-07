Auf der Suche nach Konstanz: FC Augsburg vor schwerer Aufgabe bei RB Leipzig

Kann der FC Augsburg nach sechs Bundesligaspielen ohne Sieg wieder gewinnen? Die Aussichten auf einen Erfolg sind vor der Partie bei RB Leipzig allerdings gering. Die Sachsen sind bisher zu Hause eine Macht.

Seit sechs Spielen wartet der FC Augsburg auf einen Bundesligasieg. Nach dem überragenden Saisonstart ist man in das Niemandsland der Tabelle (11.) abgerutscht. Das Hauptproblem: Die Fuggerstädter können zu selten über 90 Minuten ein durchgängig gutes Niveau halten. Sechs Mal in den letzten sieben Pflichtspielen wurden so Führungen und damit mögliche Siege aus der Hand gegeben. Auch FCA-Coach Manuel Baum hat dies als Achillesferse seines Teams erkannt: „Entscheidend ist, dass wir konsequent weiterarbeiten und unser Leistungsniveau aufrechterhalten. Wenn wir in dieser Herangehensweise konstant bleiben, werden auch die Ergebnisse wieder kommen.“ Dass dies im letzten Spiel vor der zweiten Länderspielpause klappen kann, darf zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen werden.

Leipzig zu Hause bislang ohne Punktverlust

Für die Schwaben geht es am Samstagnachmittag ausgerechnet zu RB Leipzig. Der Champions-League-Teilnehmer aus der Messestadt ist auch in dieser Saison eine große Nummer im Fußballoberhaus. Anders als Augsburg konnte RB aus den letzten vier Ligaspielen vier Siege holen. Mit 15 Punkten liegen die Sachsen unter dem neuen Trainer Martin Demichelis nur drei Zähler hinter Spitzenreiter FC Bayern auf Rang 4.

Gerade im eigenen Stadion sind sie eine Macht. Viermal sind sie bisher zu Hause angetreten, viermal als Sieger vom Platz gegangen. Sie haben dabei 18 Tore geschossen und kein einziges kassiert. Demichelis, als Spieler Typ Kämpfer, hat seiner Mannschaft bereits sein eigenes Gesicht verpasst. Einsatzbereitschaft und hohes Tempo im Spiel nach vorne, dafür steht der Fußball des früheren argentinischen Nationalspielers, der als Spieler seine erfolgreichsten Jahre in München verbrachte. Diese Gewinnermentalität versucht er nun auch seinem mit hoher Qualität ausgestatteten Kader zu vermitteln. Besonders Leih-Rückkehrer Christopher Nkunku (vom AC Mailand) und der immer stärker werdende Linksaußen Antonio Nusa verbessern die Möglichkeiten der Leipziger.

Personalsorgen in der FCA-Abwehr

Gerade gegen die bisher zweiterfolgreichste Offensive der Liga (22 Tore) fehlen dem FC Augsburg mit Juma Bah (Rot-Sperre), Calvin Brackelmann (Kopfverletzung) sowie Noahkai Banks (Außenbandverletzung im Knie) gleich drei Verteidiger mit Startelfpotenzial. Die Hintermannschaft stellt sich so nahezu alleine auf.

Auch wenn die Leipziger in der schweren Champions-League-Partie gegen Manchester City (2:3) unter der Woche Körner gelassen haben, dürfte es für Augsburg enorm schwer werden, die eigene Negativserie ausgerechnet im früheren Zentralstadion zu brechen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Gouweleeuw, Keitel, Matsima – Fellhauer, Massengo, Rieder, Behrens – Kade, Ibrahimovic – Gregoritsch