Schwerer Frontalcrash auf B300 bei Pörnbach: Fünf Verletzte bei Unfall mit sechs Fahrzeugen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B300 bei Pörnbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sind am Samstagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die Bundesstraße musste vollständig gesperrt werden.

Auf der B300 zwischen Weichenried und Reichertshofen hat sich am Samstagnachmittag (7. November 2026) ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten auf Höhe von Pörnbach zunächst zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge in das Unfallgeschehen verwickelt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kamen drei der beteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und landeten abseits der Bundesstraße.

Feuerwehr muss eingeklemmte Personen befreien

Bei dem schweren Unfall erlitten zwei Menschen schwere Verletzungen, drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten eingeklemmte Personen mithilfe von schwerem technischem Rettungsgerät aus den Unfallfahrzeugen befreien. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurden neben zahlreichen Rettungskräften auch zwei Rettungshubschrauber alarmiert.

B300 stundenlang vollständig gesperrt

Die B300 wurde im Bereich der Unfallstelle zwischen Weichenried und Reichertshofen vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Bergungsarbeiten und die Aufnahme des Unfallgeschehens dauerten mehrere Stunden. Wie es zu der folgenschweren Kollision kommen konnte, ist bislang unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand der Verletzten liegen derzeit nicht vor.