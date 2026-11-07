ERC Sonthofen schlägt Fürstenfeldbruck mit 3:1

Der ERC Sonthofen hat den EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend vor 1.013 Zuschauern mit 3:1 besiegt. Nach dem 1:1-Ausgleich im zweiten Drittel fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Mische bringt Sonthofen in Führung

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 15. Minute in Überzahl in Führung. Nur sieben Sekunden nach Beginn der Gästestrafzeit verwertete David Mische ein Zuspiel von Josef Slavicek und Robin Berger zum 1:0. Zuvor hatte ERC-Torwart Fabian Schütze stark pariert und einen Rückstand verhindert.

Härtwig gleicht für Fürstenfeldbruck aus

Im zweiten Drittel vergab Sonthofen mehrere gute Chancen. Ondrej Havlicek, der nach längerer Pause sein Comeback feierte, traf mit einem Onetimer nur den Pfosten. Kurz darauf nutzte Noah Härtwig einen Konter zum 1:1-Ausgleich. Fürstenfeldbruck setzte den ERC anschließend zunehmend unter Druck.

Sonthofen entscheidet die Partie spät

Knapp sieben Minuten vor dem Ende brachte Mische den ERC erneut in Führung. Havlicek legte den Puck per Rückhandpass auf, Mische schloss unhaltbar zum 2:1 ab. Nach Tumulten auf dem Eis und einer daraus resultierenden Überzahl sorgte Valentin Köcheler für die Entscheidung. Nach Vorarbeit von Robin Berger und Mische erzielte er den 3:1-Endstand.