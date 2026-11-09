B303 bei Wunsiedel: Zwei Lkw nach Kontrolle gestoppt

Bei einer deutsch-tschechischen Schwerverkehrskontrolle am Parkplatz Seehaus an der B303 im Landkreis Wunsiedel überprüften Einsatzkräfte 19 Lastwagen und stellten zahlreiche Verstöße fest.

Alle deutschen Fahrzeuge beanstandet

Die Ende Oktober von der Verkehrspolizei Hof geleitete Kontrolle wurde von Beamten der Verkehrspolizeien Hof und Bayreuth, der Polizei Wunsiedel sowie des Polizeipräsidiums Oberfranken unterstützt. Außerdem waren tschechische Polizeibeamte und eine Dolmetscherin der Bezirkspolizeidirektion Karlsbad beteiligt.

Bei allen sechs kontrollierten deutschen Lastwagen stellten die Einsatzkräfte Beanstandungen fest. Unter den 13 ausländischen Fahrzeugen war etwa jedes zweite betroffen. Die Verstöße betrafen unter anderem die Straßenverkehrs-Ordnung, die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie weitere verkehrs- und gefahrgutrechtliche Vorschriften.

Knapp 1.800 Euro Sicherheitsleistungen

In vier Fällen erhoben die Beamten Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt knapp 1.800 Euro. Zwei Lkw-Fahrern untersagten sie die Weiterfahrt.

Die beteiligten Polizeikräfte zogen eine positive Bilanz. Sie vereinbarten, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit weiteren Kontrollen des Schwerverkehrs fortzusetzen.

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