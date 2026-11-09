Stray Kids: Konzert 2027 in Münchens Allianz Arena

Stray Kids kommen im Rahmen ihrer World Tour „RUN IT“ am 17. Juli 2027 in die Münchner Allianz Arena. Die Stadiontour startet am 16. Mai in Seattle und führt die Gruppe durch Nordamerika, Europa und Großbritannien. Das Abschlusskonzert ist für den 31. Juli in Mailand angekündigt.

Weitere Stationen sind unter anderem Vancouver, San Diego, Los Angeles, Atlanta, Miami, Chicago, Toronto, Paris, London und Barcelona. Am 21. Juli ist ein Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion vorgesehen.

Lee Know fehlt bei den Europa-Terminen

Lee Know wird an den Nordamerika- und Europa-Abschnitten der Tour nicht teilnehmen. Er tritt vor diesen Terminen seinen verpflichtenden Militärdienst an. Die übrigen sieben Mitglieder setzen die Konzertreise währenddessen fort.

Die Tour begleitet die aktuelle Veröffentlichung „THIS & THAT“, die auf Platz eins der Billboard 200 einstieg. Damit debütierten die ersten neun Alben der Gruppe jeweils auf dem ersten Platz. 2026 erhielt Stray Kids zudem sechs neue RIAA-Auszeichnungen, darunter Platin für „God’s Menu“ sowie Gold für „KARMA“, „LALALALA“, „Chk Chk Boom“, „S-Class“ und „CASE 143“.

Vorverkauf für das Konzert in München

Die Registrierung für den STAY-Membership- und den Artist-Presale läuft bis Sonntag, 15. November 2026, 21 Uhr. Sie startete am 9. November um 14 Uhr. Der STAY-Membership-Presale findet am Mittwoch, 18. November, von 11 bis 14 Uhr Ortszeit statt. Für registrierte Fans folgt am selben Tag von 15 bis 22 Uhr der Artist-Presale. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 19. November, um 15 Uhr Ortszeit.

Für die Tour werden außerdem verschiedene VIP-Pakete angeboten. Je nach Angebot können diese unter anderem Premium-Tickets, den Zugang zum Soundcheck, bevorzugten Einlass, ein Geschenk sowie ein VIP-Laminat mit Lanyard umfassen. Die konkreten Leistungen unterscheiden sich nach Paket. Informationen zum Vorverkauf gibt es unter LiveNation.com/StrayKids.