Greg is Back gewinnt Bayerischen Chorwettbewerb in Bamberg

Der Augsburger A-cappella-Chor Greg is Back hat beim Bayerischen Chorwettbewerb in Bamberg den ersten Platz seiner Kategorie erreicht. Das rund 40-köpfige Ensemble wird damit zum Deutschen Chorwettbewerb 2027 in Leipzig weitergeleitet.

Vierter Sieg beim Bayerischen Chorwettbewerb

In der Kategorie „Populäre Vokalmusik – a cappella mit Einzelmikrofonierung“ bewertete die Jury den Auftritt mit „hervorragendem Erfolg“. Für Greg is Back ist es bereits der vierte Sieg beim Bayerischen Chorwettbewerb. Zuvor setzte sich der Chor dort 2013, 2017 und 2022 an die Spitze.

Auch beim Deutschen Chorwettbewerb erreichte Greg is Back bereits vordere Platzierungen: 2014 und 2018 erhielt das Ensemble jeweils einen zweiten Preis.

Jury würdigt musikalisches Niveau

Die Jury hob das sehr hohe musikalische Niveau, die Vielfalt der Solistinnen und Solisten sowie die mitreißende Bühnenpräsenz des Chores hervor. Geleitet wird Greg is Back von Martin Seiler, der die Arrangements für die Stimmen des Ensembles schreibt.

Der gesamte Klang entsteht ausschließlich mit der menschlichen Stimme. Das Repertoire reicht von gefühlvollen Balladen sowie Pop- und Rockklassikern bis zu rhythmisch anspruchsvollen Rap-Passagen. Vocal Percussion sorgt für die rhythmische Begleitung.

Konzerte im Bürgersaal Stadtbergen

Am 12. Dezember 2026 ist Greg is Back im Bürgersaal Stadtbergen zu erleben. Um 16 Uhr beginnt das Familienkonzert, um 19 Uhr folgt das reguläre Abendkonzert. Auf dem Programm steht kein Weihnachtsprogramm, sondern die musikalische Bandbreite des Ensembles.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.gregisback.de.

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