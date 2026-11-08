Telefonbetrüger täuschen Unfall vor und erbeuten Geld in Naila

Ein Senior hat am Freitagvormittag in Naila einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Abholer übergeben. Die Täter hatten zuvor am Telefon einen schweren Verkehrsunfall vorgetäuscht.

Die Anrufer behaupteten, eine Angehörige des Mannes habe einen Unfall verursacht und dabei ein Kind überfahren. Anschließend forderten sie rund 100.000 Euro. Der Senior glaubte die Geschichte und übergab gegen 10 Uhr an der Ecke Frankenwaldstraße/Doktor-Hilmar-Jahn-Straße eine blaue Plastiktüte mit Bargeld.

Polizei sucht Zeugen des Geldabholers

Der unbekannte Abholer kam zu Fuß aus Richtung Innenstadt und entfernte sich nach der Übergabe wieder in diese Richtung. Er wird als etwa 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und sportlich beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Daunenjacke, eine beige Hose und eine Strickmütze. Er hatte keinen Bart und trug keine Brille. Außerdem führte er eine braune Papiertüte mit sich.

Im weiteren Tagesverlauf nahmen die Betrüger erneut Kontakt zu dem Senior auf. Erst gegen 17.30 Uhr sprach er mit Angehörigen über den Vorfall, die daraufhin die Polizei verständigten. Zu weiteren Geldübergaben kam es nicht. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet Zeugen, die gegen 10 Uhr im Bereich der Frankenwaldstraße/Doktor-Hilmar-Jahn-Straße eine passende Person beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

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