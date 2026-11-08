Formel-1-Quali in Sao Paulo: Norris holt sich die Pole

Lando Norris hat sich am Samstag beim verregneten Qualifying zum Großen Preis von Brasilien die Poleposition gesichert. George Russell und Kimi Antonelli komplettierten die ersten drei Plätze. Nico Hülkenberg überzeugte mit Rang sechs und darf dank mehrerer Gridstrafen anderer sogar aus der zweiten Reihe starten.

Das Zeittraining in Sao Paulo war von heftigen Regenfällen und einer langen Unterbrechung geprägt. Nach rund eineinhalb Stunden Pause wurde das Qualifying fortgesetzt. Die wechselhaften Bedingungen sorgten für zahlreiche Positionswechsel und eröffneten auch Fahrern aus dem Mittelfeld Chancen auf ein starkes Ergebnis.

Im entscheidenden dritten Abschnitt setzte sich Norris mit einer Zeit von 1:27,470 Minuten durch. Russell wurde Zweiter, muss wegen einer Strafe allerdings fünf Plätze zurück. Auch Antonelli, Leclerc und weitere Konkurrenten sind von Rückversetzungen betroffen.

Neben Hülkenberg schafften auch Fernando Alonso, Alex Albon, Isack Hadjar und Oliver Bearman den Sprung unter die besten Zehn. Max Verstappen und Lewis Hamilton verzichteten bereits in Q2 wegen ihrer wegen ihrer Gridstrafen auf weitere Versuche.