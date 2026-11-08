2. Bundesliga: Hertha gewinnt gegen Wolfsburg

Hertha BSC hat am 11. Spieltag der 2. Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 gewonnen und damit die Tabellenführung in der 2. Bundesliga gefestigt.

Die Gastgeber übernahmen im Olympiastadion zunehmend die Kontrolle und profitierten ab der 22. Minute von ihrer Überzahl, nachdem Cleiton wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Kurz vor der Pause nutzte Hertha den personellen Vorteil mit einem Doppelschlag: Oluwaseun Adewumi (44. Minute) und Deyovaisio Zeefuik (45.+2) brachten die Berliner in Führung.

Direkt nach Wiederbeginn verkürzte Kento Shiogai für die Gäste. Wolfsburg kämpfte trotz Unterzahl um den Ausgleich, während Hertha mehrere Möglichkeiten zur Vorentscheidung ungenutzt ließ. Ein vermeintlicher dritter Berliner Treffer wurde in der Nachspielzeit wegen Abseits aberkannt. Am Ende brachte Hertha den knappen Vorsprung über die Zeit. Wolfsburg fällt damit auf den 4. Tabellenplatz zurück.

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