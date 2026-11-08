In Gegenverkehr geraten: Gespann überschlägt sich bei Affing

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2381 bei Mühlhausen sind am Samstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Gespann geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der Unfall ereignete sich am 7. November 2026 gegen 17.10 Uhr. Ein 34-Jähriger war mit einem Gespann aus einem Pkw und einem Anhänger, auf dem ein weiterer Pkw geladen war, von Mühlhausen in Richtung Rehling unterwegs. Nach Angaben der Polizei verlor er die Kontrolle über das Gespann und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß das Gespann mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In dem Pkw saßen ein 49-Jähriger und ein zwölfjähriger Beifahrer. Das Fahrzeug überschlug sich infolge des Zusammenstoßes mehrfach. Der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Staatsstraße bei Mühlhausen vollständig gesperrt

Die Feuerwehr sperrte die Staatsstraße während der Unfallaufnahme vollständig. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem entgegenkommenden Pkw und dem Anhänger entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten außerdem fest, dass der 34-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Sein Pkw war zudem mit nicht zugelassenen französischen Kennzeichen versehen. Die Polizei ermittelt deshalb wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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